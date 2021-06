넥슨, NDC 성공적 개최…지식 나눔 새 장 열어

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨이 게임업계 최대 지식공유 콘퍼런스 'NDC(넥슨 개발자 콘퍼런스)'를 온라인으로 성공적으로 개최하면서 지식 나눔 행사의 새로운 장을 열었다.

18일 넥슨에 따르면 지난 9일부터 11일까지 3일간 개최된 NDC에서 약 7만1100여 명이 누적 참관한 것으로 집계됐다. 오프라인으로 개최된 NDC의 최대 누적관람객(2019년 2만457명)을 훌쩍 넘긴 수치다.

2007년부터 줄곧 오프라인 행사로 진행돼온 NDC는 올해 코로나19 팬데믹 상황을 고려해 최초로 온라인으로 개최됐다.

오히려 강연의 전달력도 더욱 높아졌다는 평가다. 기존에 강연장의 대형 스크린으로 보던 발표자료는 고화질 영상을 통해 선명하게 전해졌고, 발표자의 목소리나 설명도 더 또렷하게 전달됐다.

NDC의 대표적인 부대행사인 ‘아트전시회’ 역시 온라인 전환됐다. 총 67점의 작품이 공개됐는데, 특히 이번 전시에서는 작품 외에도 게임 영상 및 사운드를 만드는 과정, 사운드 프로듀서들의 음원 등도 전시됐다. 또 5명의 아티스트들이 게임 아티스트가 하는 일이나 작품에 대해 설명하는 인터뷰 영상도 함께 공개됐다.

NDC는 올해 4차 산업혁명 시대에서 게임이 나아가야할 방향과 한 단계 더 진보한 게임을 만들기 위한 새로운 노력과 시도들을 집중적으로 다뤘다.

넥슨 신규개발 총괄 김대훤 부사장은 기조강연을 통해 취미생활과 게임 간의 경계가 허물어지고 있다고 강조하며, 디지털 놀이 서비스를 새롭게 정의할 시점이라고 화두를 남기기도 했다.

