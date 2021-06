[아시아경제 임혜선 기자] 일동후디스의 프리미엄 어린이 식품 브랜드 키요가 '단백질 웨하스밀크'를 17일 출시했다.

‘키요 단백질 웨하스 밀크’는 4겹의 크림 층이 있는 5층짜리 큐브 타입 웨하스다. 어린이들이 한입에 먹기 편한 크기다.

제품에는 성장기 어린이를 위한 단백질에 뉴질랜드산 초유유래성분, 아연을 배합했다. 포화지방이 높은 부분경화유대신 해바라기유도 사용했다.

일동후디스는 이번 신제품 출시를 기념해 22일까지 공식 인스타그램을 통해 ‘키요 키즈’ 체험단 이벤트를 진행한다. 선정된 20명에게는 ‘키요 단백질 웨하스’ 2종의 체험 기회가 제공된다.

