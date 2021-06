'눈 영양제'하면 떠오르는 이름, 이제 종합 비타민까지… 안국약품 '토비콤 골드'

[아시아경제 이춘희 기자] 안국약품 안국약품 001540 | 코스닥 증권정보 현재가 14,000 전일대비 50 등락률 -0.36% 거래량 57,232 전일가 14,050 2021.06.18 12:10 장중(20분지연) 관련기사 안국약품, 보통주당 220원 현금배당 결정눈 건강부터 피로해소·항산화 효과까지 일거삼득… 안국약품 '토비콤 골드'[환절기 건강지킴이] 눈 건강뿐 아니라 피로해소·항산화 효과까지 close '토비콤 골드'는 베스트셀러 눈 영양제 토비콤 에스에 이은 종합비타민 제품이다. 눈 건강뿐만 아니라 피로회복과 항산화 효과를 담았다. 특히 1일 1정 복용으로 복약 편의성과 경제성을 높였다.

토비콤 골드는 기존 비타민B-컴플렉스 제제 대비 비타민B군 및 항산화 성분의 함량을 보강한 고함량 종합비타민제다. 비타민B1군에서 생체이용률이 가장 높은 벤포티아민을 함유해 푸르설티아민과 티아민 대비 신속한 체내 흡수와 긴 지속효과를 가지고 있다.

이외에도 14가지 성분을 담았다. 면역·시각 기능의 증진을 돕는 비타민A는 타 경쟁 제품 대비 함량이 높고, 활성산소 제거 시 서로 시너지를 내는 비타민C·E, 아연, 셀레늄 함량을 보강해 세포 손상 억제를 통한 우수한 항산화 효과를 기대할 수 있다.

안국약품 관계자는 "몸의 피로회복뿐만 아니라 눈의 건강과 더욱 강한 항산화 효과를 기대하는 분들에게 토비콤 골드를 추천한다면 높은 만족도를 기대 할 수 있을 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr