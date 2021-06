전북 고창서 차량 3대 추돌 사고…1명 사망·2명 부상

[아시아경제 임춘한 기자] 16일 오후 3시 20분께 전북 고창군 아산면 한 도로에서 1t 트럭과 코란도 등 차량 3대가 잇따라 추돌했다.

이 사고로 트럭 운전자 A(64)씨가 숨지고 B(58)씨 등 2명이 다쳐 입원 치료를 받고 있다.

경찰은 신호대기 중 사고가 발생한 것으로 보고 목격자 등을 상대로 경위를 조사하고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr