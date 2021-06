[아시아경제 배경환 기자] 수원구치소에 입소한 수용자 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

16일 법무부에 따르면 전날 법정구속돼 수원구치소에 들어온 수용자 1명이 유전자증폭(PCR) 검사에서 양성 판정을 받았다.

이에 수원구치소는 신입 입소 절차에서 접촉했거나 접촉 우려가 있는 직원 23명, 직원 7명 등 모두 30명에 대해 PCR 검사를 진행했다. 이중 11명은 음성 판정을 받았고 나머지는 결과를 기다리고 있다.

또한 법무부는 수원지법·수원지검 등 관련 기관에 확진자 발생 사실을 통보하고 역학조사가 끝날 때까지 출정과 외부 진료를 최소화하기로 했다.

한편 현재까지 전국 수용시설 코로나19 누적 확진자는 총 1287명이다. 이번에 확진판정을 받은 수용자 1명을 제외하면 모두 격리가 해제됐거나 출소한 상태다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr