J트러스트, JT캐피탈 매각 종료 일정 8월 말로 연기

[아시아경제 임춘한 기자] 일본 금융그룹 J트러스트의 자회사인 JT캐피탈과 JT저축은행의 매각 일정이 늦춰졌다.

16일 금융권에 따르면 J트러스트는 당초 15일이던 국내 금융투자사 VI금융투자의 JT캐피탈 매각 대금 납입 일정을 오는 8월 말로 미루기로 했다고 이날 공시했다.

J트러스트는 "5월 14일 JT캐피탈 주식 양도 계약을 체결했고 6월 15일 거래종료를 예정했으나 8월 말로 연기해 종료될 것으로 전망된다"고 밝혔다. 이어 "이에 JT저축은행 주식양도를 포함한 전체 일정에서도 같은 수준의 일정 연기가 발생할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

앞서 J트러스트는 VI 금융투자에 JT캐피탈과 JT저축은행을 모두 매각하기로 하고 지난 4월 5일 양해각서(MOU)를 체결했다. 이후 지난달 14일 먼저 JT캐피탈을 1165억원에 매각하는 주식 양도 계약을 체결했다. 매각 대금 납입 기한은 이달 15일로 잡았다. JT캐피탈 매각 일정이 두 달가량 늦어지면서 JT저축은행 매각도 뒤로 밀리게 됐다. VI금융투자는 홍콩계 사모펀드(PEF) 운용사인 뱅커스트릿프라이빗에쿼티(PE)가 하이자산운용과 하이투자선물을 인수해 설립한 금융사다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr