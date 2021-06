[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 장영란이 몸무게를 인증했다.

그는 16일 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 공개하며 체중을 인증했다. 장영란은 "이게 웬일이야. 58kg을 전전하던 몸무게가 드디어. 두둥. 57kg대라니. 저 이제 57kg대 연예인이에요"라고 밝혔다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr