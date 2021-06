[아시아경제 이정윤 기자] 마약류로 추정되는 가루를 대량 소지하던 20대 남녀가 경찰에 붙잡혔다.

서울 강남경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 이들을 체포했다고 16일 밝혔다.

경찰은 이날 0시 30분께 "차량에서 현금을 주고 봉투에 든 흰 가루를 받는다"는 내용의 112 신고를 접수하고 출동했다. 경찰은 사건 현장에서 도주하던 두 사람을 현행범으로 체포했다.

경찰은 차량 뒷좌석에 놓인 비닐 파우치에서 필로폰과 대마로 추정되는 가루 280g을 발견해 압수했다. 약 1만 명이 투약할 수 있는 분량으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "마약 의심 물질 입수 경로와 투약·매매 여부 등을 조사 중"이라며 "구속영장을 신청할 예정"이라고 했다.

