숭실사이버대학교 평생교육상담학과, 임경희 강사 초청 마인드맵 특강 진행

숭실사이버대학교(총장 한헌수) 평생교육상담학과는 지난 7일 임경희 강사 초청특강을 실시했다고 밝혔다.

‘평생학습 도구 마인드맵(mind map)’을 주제로 진행된 이번 특강은 ▲1강 ‘마인드맵? 뭐지? ▲2강 ‘마인드맵은 평생학습의 도구’ ▲3강 ‘요약 정리 마인드맵’ ▲4강 ‘무릎 딱지 읽고 독후감 마인드맵’ 등 4개 강좌로 나뉘어 진행되었다. 이날 강의를 진행한 임경희 강사(前 상지초등학교 교사)는 마인드맵 관련 논문을 집필한 바 있으며 현재 가톨릭대 평생교육원에서 강의를 진행하고 있다.

1차시 강의는 마인드맵의 정의와 장점 및 순기능, 마인드맵의 요소와 조직 원리, 마인드맵 작성법, 마인드맵핑 팁, 마인드맵 피드백 등에 대해 다루었으며 2차시 강의에서는 평생학습도구에서의 마인드맵의 의미에 대해 알아보는 시간을 가졌다.

3차시와 4차시 강의는 엘리자베스 퀴블러 로스의 ‘상실의 5단계’를 활용한 요약정리 마인드맵(taking mind map) 작성 연습, 도서 무릎 딱지를 읽고 독후감으로 생각 정리 마인드맵(making mind map) 작성 연습 등 실습 과정으로 진행되었다.

이번 강의를 기획한 숭실사이버대학교 평생교육상담학과의 윤혜순 학과장은 “학생들이 마인드맵을 익혀 보다 풍성하게 사고하고 학습할 수 있도록 이번 특강을 마련했다”며 “4차 산업혁명 속 급격한 사회환경교육 변화에 대응하는 융합인재의 필요성이 커지는 상황에서 교육과 상담 융합전문가를 양성하기 위해 앞으로도 다양한 특강 및 프로그램을 진행할 예정”이라고 말했다.

이론과 실무, 취업연계 위주 수업과 함께 학생 전원 1:1 선배 멘토링, 감성 코칭, 다중지능과 진로, 액션러닝, 하브루타 교육, 방과후교육, 덴마크교육, 대안학교 등 다양한 경력개발 릴레이 특강을 개최하고 있다. 또한 학업·진로·장학금 관련 지도교수상담제를 운영하여 국가장학금과 학교장학금 합산으로 상당수의 학생들이 전액무료로 4년제 학위를 취득하고 있다.

숭실사이버대학교 평생교육상담학과의 2021학년도 2학기 원서접수 기간은 6월 1일부터 7월 9일까지다. 지원자들은 학교 입학지원센터 홈페이지내 모집 요강을 참조하여 입학원서를 작성하면 된다.

입학시 평생 무료 수강 서비스라는 교내 특화 프로그램을 통해 재학 중 23개 학과의 전 과목을 무료로 듣는 것은 물론 졸업 후 전공과목을 평생 무료로 수강할 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지 또는 입학학생처로 문의하면 된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr