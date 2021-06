롯데칠성음료, '아이시스 8.0' 대한적십자사에 75만개 전달

[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료가 생명나눔문화 확산을 위해 ‘아이시스8.0’ 약 75만개를 대한적십자사에 전달하고 헌혈 운동에 동참하는 의미를 라벨에 담아 새롭게 선보인다고 16일 밝혔다.

롯데칠성음료는 생명나눔을 실천하는 현혈자의 충분한 수분 보충과 안전을 돕고 헌혈문화 확산을 통한 사회적 공유가치 창출을 위해 대한적십자사와 손잡고 기부 활동 을 기획하게 됐다.

롯데칠성음료는 지난 4월 20일 정찬우 롯데칠성음료 HR부문장과 조남선 혈액관리본부장이 참석한 가운데 생수 기부에 대한 업무 협약식을 진행했으며, 전국 15개 대한적십자사 혈액센터에 아이시스8.0 300㎖ 페트병 약 75만개를 전달했다.

롯데칠성음료는 생명나눔문화 확산과 헌혈 봉사활동 참여를 독려하기 위해 이달부터 생산되는 아이시스8.0 300, 500㎖ 및 2.0ℓ 제품 라벨에 대한적십자사 로고와 함께 ‘아이시스가 대한적십자와 함께합니다’ 문구를 넣어 판매할 계획이다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번 아이시스8.0 생수 기부가 생명을 나누는 고귀한 사랑을 실천하는 헌혈자의 수분 보충과 안전을 돕고 코로나19 장기화로 인한 혈액 수급난에 작은 힘이 되었으면 한다”라며 “앞으로도 생명나눔문화 확산을 위해 대한적십자사와 함께 고민하고 다양한 활동 추진해 나가겠다”라고 말했다.

한편, 롯데칠성음료는 저소득 국가유공자를 대상으로 한 아이시스 생수 정기 배송, 영업차량 후미에 안내판을 부착해 실종아동을 찾는 그린리본 캠페인, 천사무료급식소 기부금 전달 등 다양한 나눔 및 봉사 활동을 전개해 오고 있다

