존림 삼바 대표 "진정한 엔드 투 엔드 솔루션 제공 기업으로 거듭나겠다"

"위탁생산(CMO) 분야에서 선두를 달려온 만큼 위탁개발(CDO)부터 마감 공정에 이르기까지 진정한 '엔드 투 엔드(end-to-end)' 솔루션 제공 기업으로 거듭나겠다"(존림 삼성바이오로직스 대표)

존림 삼성바이오로직스 대표가 15일(현지시간) 세계 최대 바이오 행사인 '바이오 디지털(Bio Digital) 2021'에 참가해 개회사를 진행했다고 삼성바이오로직스가 16일 밝혔다.

바이오 디지털 2021은 올해로 28회째를 맞는 ‘바이오 인터내셔널 컨벤션’을 온라인으로 전환해 개최한 행사다. 지난 10일 개막해 오는 18일까지 일주일 간 개최된다. 삼성바이오로직스는 창립 첫해인 2011년부터 2019년까지 9년 연속 단독 부스를 마련해 행사에 참가했다. 코로나19 확산 여파로 온라인 행사로 전환된 지난해부터는 가상 전시관을 구축해 고객사와 연결을 이어가고 있다.

존림 대표는 15일 리처드 하스 미국 외교협회장와 제레미 레빈 오비드 테라퓨틱스 대표가 진행하는 발표 세션의 개회사 연사로 나서 지난 10년간 삼성바이오로직스가 쌓은 업적과 사업 확장 계획, 비전 등을 업계 리더들에게 소개했다.

그는 "삼성바이오로직스는 전 세계가 마주한 위기를 타파하기 위해 높은 품질과 빠른 속도, 효율성을 기반으로 모더나의 '메신저 리보핵산(mRNA)-1273' 백신의 무균 충전 및 마감을 지원하고 있다”며 "CMO 분야에서 선두를 달려온 만큼 CDO부터 바이오 안전 테스트, 무균 충전 및 마감 공정에 이르기까지 진정한 엔드 투 엔드 솔루션 제공 기업으로 거듭나기 위해 노력하고 있다”고 강조했다. 그는 이어 “기술, 혁신을 통해 전 인류의 삶을 풍요롭게 만들고 발전시킨다는 미션으로 여러분에게 보다 큰 성공을 더 빠르게 가져다 줄 것”이라고 말했다.

삼성바이오로직스는 이번 행사 기간 동안 이외에도 다양한 프로그램에 참여하여 업계 리딩 기업으로서의 위상을 보여줄 예정이다. 샘 맥아워 삼성바이오로직스 전무는 온라인 영상을 통해 코로나19 극복을 위한 대응 방안을 제시하고, 장준영 그룹장은 바이오 포럼 리더인 토니 길과의 일대일 인터뷰에 참여해 바이오 시장 동향 및 위탁개발생산(CDMO) 산업 트렌드, 삼성바이오로직스만의 차별화 된 CDMO 서비스에 대해 소개한다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr