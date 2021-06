文대통령, 오스트리아 대통령 초청 만찬 참석

아름다운 전망 의미하는 '벨베데레' 궁에서 열려…한국과 오스트리아 음악가 공연도 이뤄져

[오스트리아(빈)=공동취재단] 오스트리아를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 14일(현지시간) 벨베데레 궁에서 열린 오스트리아 대통령 주최 만찬에 참여했다. 이날 만찬은 오후 8시부터 10시까지 2시간에 걸쳐 이어졌다.

박경미 청와대 대변인은 15일 서면 브리핑을 통해 "만찬 장소는 우리나라에서도 잘 알려진 오스트리아의 대표적 화가 구스타프 클림트와 에곤 쉴레의 작품이 전시되어 있는 벨베데레 궁"이라며 "벨베데레는 ‘아름다운 전망’을 뜻하는 이탈리아어로, 바라보이는 경치가 매우 아름다운 궁전"이라고 설명했다.

국빈만찬에는 한국 측에서 공식수행원, 특별수행원 등 방문대표단과 교민 대표가 참석했다. 오스트리아는 베르너 코글러 부총리, 피셔 전 대통령 등 정부 인사들과 페드로 로페즈 퀸타나 주오스트리아 교황청대사와 뤼디거 프랑크 비엔나 대학 동아시아연구소장 등 모두 56명이 참석했다.

박 대변인은 "프랑크 교수는 한국학 전공자로, '북한 여행'의 저자"라며 "만찬 메뉴는 제철을 맞은 아스파라거스, 다뉴브강에서 잡은 농어를 이용한 오스트리아 전통 음식으로 구성됐다"고 설명했다.

한편 이날 만찬에는 한국과 오스트리아 음악가들로 이뤄진 '한국-오스트리아 필하모닉 오케스트라'의 공연이 펼쳐졌다. 박 대변인은 "연주된 곡은 한국 작곡가인 김한기의 ‘한국 모음곡 1번’과 오스트리아 작곡가인 하이든과 모차르트의 실내악 작품 등으로, 한국과 오스트리아의 연대를 상징한다"고 말했다.

오스트리아(빈)=공동취재단