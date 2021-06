인하대, 우즈벡·아제르에 '세종학당' 개설…중앙亞 총 3개 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인하대학교가 올해 하반기 우즈베키스탄 타슈켄트와 아제르바이잔에 세종학당을 설립한다. 이로써 우크라이나 드니로프를 포함하면 인하대가 중앙아시아에서 운영하는 세종학당은 모두 3곳이 된다.

인하대는 우즈베키스탄 '타슈켄트 인하대(Inha University in Tashkent·IUT)' 및 아제르바이잔 바쿠공과대학교와 '2021년 신규 세종학당 사업' 운영기관으로 공동 선정돼 하반기부터 '타슈켄트2 세종학당'과 '흐르달란 세종학당'을 운영한다.

세종학당재단에 따르면 2021년 신규세종학당 사업 운영기관은 26개 기관 모집에 43개국 85개 기관이 신청할 정도로 경쟁률이 높았다.

특히 2곳 이상의 세종학당 운영기관으로 선정된 곳은 인하대가 유일하다. 이는 언어교육원의 우수한 한국어/한국문화 교육 노하우, 한국어 행정인력의 전문성, 해외 유수 대학 및 교육기관과의 유기적 협력체계가 반영된 결과라고 인하대는 설명했다.

인하대는 올해 사업 신청을 위해 해외 협력 대학을 사전에 방문해 주변 지역의 한국어/한국문화 수요와 현지 협력 대학이 제공할 교육시설·기자재 등을 직접 확인했다. 이를 바탕으로 기관 간 협정을 체결하고 오랜 기간 세종학당 사업을 준비해왔다.

조명우 인하대 총장은 "해외 세종학당을 운영하게 된 것은 인하대가 지닌 국제화 역량을 더욱 강화하는 계기이자 대학의 국제적 소임을 충실히 이행하고자 하는 의지"라며 "세종학당들이 한국어/한국문화의 교육과 전파라는 목적을 달성할 수 있도록 인적·물적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

