5·18 무명열사 신원 찾았다…행방불명자 신고된 ‘신동남씨’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국립5·18민주묘지에 안장돼 있는 무명열사 1기의 신원 41년만에 확인됐다.

5·18민주화운동진상규명위원회는 5·18민주화운동 당시 행방불명자로 신고된 신동남씨의 신원이 현재 국립5·18민주묘지에 안장돼 있는 무명열사 묘지번호 4-90번 사망자와 동일인임을 확인했다고 15일 밝혔다.

5·18조사위는 현재 국립5·18민주묘지에 안장된 5·18민주화운동 관련 사망자 중에 5기의 신원이 확인되지 않은 채 ‘무명열사’의 묘비로 안장돼 있어 이 5기의 사망자에 대한 신원확인을 행방불명자의 소재 확인의 우선 조사과제로 설정했다.

사망자 검시 기록과 당시 작성된 병원의 진료기록을 확인해 행방불명보상신청서 기록과 대조, 그 대상을 특정하는 방향으로 조사를 진행했다.

지난 9차례의 5·18진상규명 과정에서 행방불명자의 규모와 소재 확인은 암매장 사건에 국한해 조사를 진행했기 때문에 다소 조사가 정밀하지 못한 한계를 드러냈다.

이에 5·18진상규명위원회는 단 한 사람의 행방불명자 소재를 확인하는 것이 다른 행방불명자 전체에 대한 조사결과에 영향을 미칠 수 있으므로 이를 확인하기 위한 조사를 다층적이고 입체적인 방식으로 집중해 왔다.

먼저 5·18관련 행방불명자 보상신청서의 주요내용을 요약해 ‘5·18행불피해 보상신청자 전수조사 현황’을 정리하고 당시 광주에 소재했던 병원들의 진료기록과 진료비 청구서 및 진료비 청구 내역을 전수조사했다.

신원미상 5기의 사망자검시결과보고서와 비교·분석해 일차적으로 유사성을 가진 대상을 특정했다.

5·18민주묘지에 안장돼 있는 신원미상 5기의 사망자 검시서와 행방불명신고자 중에서 나이, 신체의 특징, 사망 일시 및 장소, 사망의 원인 등을 분석하고 병원의 진료기록 중 사망자 관련 기록과 대조했다.

최종적으로 행방불명피해신청을 했다가 지난 1994년 기각결정으로 불인정된 신동남씨와 4-90번의 신원미상의 사망자가 일치할 가능성을 확인했다.

위원회 조사결과 신동남씨는 1980년 5월 20일께 기거하던 여인숙에서 나갔다가 총상을 입고 적십자병원에 입원해 수술을 받게 됐다. 다음날 적십자병원의 간호사로부터 연락을 받은 동거인 A씨 등이 적십자병원으로 찾아가 수술 후 복부에 붕대가 감겨 있던 신동남씨를 확인했다.

A씨는 시위에 참가한 후 이날 오후에 다시 적십자병원을 찾아 신동남과 30여 분 같이 있다가 다시 나와 시위에 참여했고 다음날 병원을 찾아가보니 신동남이 이미 사망해 영안실로 옮겨져 다른 사망자들의 시신과 함께 눕혀져 있었다.

A씨가 5월 22일 다시 영안실을 찾았을 때 시신이 없어졌으며 이는 시민수습대책위원회에서 시내 병원의 사망자들을 모두 도청으로 옮겨와 신원을 확인한 후 상무관에 안치하는 과정에서 함께 적십자병원에서 도청으로 옮겨진 것으로 확인됐다.

4-90번 신원미상의 사망자는 5·18민주화운동 당시 구속된 관련자 이금영의 어머니에 의해 1980년 5월 24일께 상무관에 안치돼 있다가 5일 뒤 망월시립공원묘지 제3묘원에 이금영의 이름으로 매장(당시 묘지번호 47번) 됐다.

이어 같은 해 6월 21일께 이금영씨가 상무대에 연행돼 구금된 채 생존해 있음이 확인됨에 따라 위 사망자는 신원미상으로 처리됐다.

이후 지난 2001~2002년 실시된 광주광역시의 ‘행방불명자 소재찾기 사업’의 일환으로 추진된 신원미상 11기의 유해에 대한 유전자 검사 과정에서도 위 신원미상의 사망자는 다른 4기와 함께 유전자가 일치하는 가족이 없어 그대로 국립5·18민주묘지 묘지번호 4-90번에 ‘무명열사’(신원미상)로 안장됐다.

위원회는 신원미상 사망자의 광주사태변사체 검시보고(1980. 광주지방검찰청)에 기재된 부위 및 사인 부분에 ‘복부관통상 및 장파열’과 사체검안서의 ‘좌측 복부 및 중상복부에 사입구로 인정되는 총상과 정중선을 따라 20㎝의 수술흔이 인정되고 하복부는 장관이 유출돼 외부로 나와 있음’이라는 내용과 적십자병원 진료기록의 ‘간파열’ 진단명과 이에 따른 수술적 치료의 방법으로서 피부절개 유형 중 하나인 개복수술이 실시된 것으로 확인했다.

적십자병원 진료비 청구서에 첨부된 진료비 일일명세서에 1980년 5월 20~22일 처치 및 투입한 약물 등의 기록으로 신동남씨는 5월 20일에 적십자병원에 들어와 22일께 사망한 것으로 확인됐다.

또 이금영의 이름으로 검시가 이뤄졌다가 신원미상으로 처리된 이 시신의 검시장소가 1980년 5월 28일 상무관에서 실시됐다는 광주사태변사체검시보고서를 통해 신동남씨의 시신 이동 경위를 확인할 수 있었다.

확인한 기록의 유사성과 참고인들의 진술을 토대로 묘지번호 4-90번의 신원미상 유해의 유전자와 신동남씨의 동생에게 채혈한 혈액의 유전자를 분석해 대조한 결과 23개의 유전자좌 중에서 21개의 유전자좌가 일치했다.

이러한 수치는 국립과학수사연구원과 국방부유해발굴감식단 등에서도 일치된 것으로 판단하는 기준치에 해당하며 이 검사결과를 그동안 5·18관련 피해자들의 유전자 분석 및 신원미상의 사망자 신원을 확인을 사실상 전담해 온 전남대학교 법의학교실의 확인 검수를 받았다.

이번 조사의 마지막 단계인 유전자 검사의 방법은 부계에 의한 친족관계 여부를 확인하는 Y-STR 유전자 검사와 가족관계 여부를 확인할 수 있는 SNP 유전자 검사를 병행 실시했다.

이러한 병행실시로 묘지번호 4-90의 유전자와 행방불명신고자 신동남씨의 유전자가 같은 아버지, 즉 부자관계임을 확인함과 동시에 가족관계임을 확인하는 과학적 결과를 도출했다.

