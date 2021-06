한전KDN, '외부 채용감사인' 도입…채용 투명성 강화

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한전KDN이 외부 채용감사인을 통해 공개채용 전반에 대해 모니터링을 실시하는 등 공정한 채용을 위한 노력을 강화하고 있다.

한전KDN이 2021년 상반기 신입사원 채용에 도입한 채용감사인 제도는 채용 과정에 외부 면접전문위원을 참여시킴으로써 과정의 공정성과 투명성을 강화하고 채용절차에 대한 문제점 개선을 도모하기 위한 것이다.

한전KDN은 외부 채용감사인에게 ▲지원자 및 면접위원 사전소집 안내 과정 ▲면접장소 별 면접위원의 면접진행과정 ▲진행요원의 면접 준비실 운영과정 ▲면접 후 평가자료 검증과정 ▲지원자 배려 조치 등 면접 전반에 대한 감사를 요청했다.

이에 따라 지난 4월28일부터 진행된 2021년 상반기 채용 1차 실무면접과 5월13일 진행된 2차 면접에 외부 채용감사인 2명이 참여해 채용제도 운영과 면접 절차를 감사했다. 또 오리엔테이션의 적절성과 면접위원의 태도, 면접질문의 적절성, 면접도구, 면접시간, 평가자료 보안 등에 대한 현황 파악과 개선이 필요한 항목에 대해 감사의견을 공유했다. 한전KDN 관계자는 "이번 상반기 채용 면접에서 제기된 의견을 반영해 하반기 채용에선 블라인드 채용 강화와 공정채용에 대한 신뢰를 확보할 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.

