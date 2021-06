이태규 "정권교체 버스 꼭 2번만 있는 건 아냐"

[아시아경제 금보령 기자] 이태규 국민의당 의원이 국민의힘을 향해 "정권교체의 버스 노선이 꼭 2번만 있는 것은 아니다"라는 입장을 내놨다.

이 의원은 15일 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'를 통해 "상식적으로 본다면 경선 이전에 합당이 이뤄져야 한다고 생각한다"며 "다만 이게 국민의힘의 정치 일정이고 바깥의 윤석열 전 검찰총장 등 모두가 동의하는 것인지에 대해서는 책임 있는 분들이 좀 더 많은 고민을 하는 그런 자세도 중요하다"고 밝혔다.

이 의원은 "경선 버스를 일방적으로 출발시킨다면 그 부분에 생각이 많이 나올 수 있다"며 "이게 택시로 갈 수도 있고, 또 기차도 있을 수 있고 2번이 아닌 다른 노선 버스도 있을 수 있다"고 말했다. 이어 그는 "국민의힘이 제1야당인 만큼 전체를 아우르는 자세가 필요하다는 바람을 갖고 있다"고 덧붙였다.

합당 논의는 오는 16일 이준석 국민의힘 대표가 안철수 국민의당 대표를 예방한 이후부터 구체적으로 진행될 예정이다. 이 의원은 "두 당의 대표들이 합당을 위한 실무협상에 대해서 원칙적인 합의를 본다면 바로 양당에서 대표를 지명해 실무협상이 시작되지 않겠는가 예상하고 있다"고 설명했다.

합당의 세부적인 논의 사항에는 당명, 당헌·당규 등이 포함된다. 이 의원은 "당 대 당 통합 과정에서 당명을 바꾸게 되면 신설 합당이 되는 거고 당명을 바꾸지 않게 되면 흡수 합당이 되는 것"이라며 "국민의힘과 국민의당이 합쳤을 때 어떤 당명을 쓸 것인가 이런 문제가 아마 또 협상에서도 중요한 어떤 과제가 되지 않겠나 생각한다"고 말했다.

또 그는 "중도와 실용이 한국정치의 중심에 들어설 때가 됐다. 통합된 정당의 가치와 비전이 당헌·당규와 정강정책에서 제대로 잘 녹아나야 한다"며 "이 새로운 시대에 걸맞은 새로운 혁신적인 야당으로 거듭나기 위한 당헌과 정강정책을 어떻게 바꿔낼 것인가에 관심이 많다"고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr