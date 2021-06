[아시아경제 임혜선 기자] 프레시지가 교촌 F&B와 협업해 ‘교촌 통순살치킨’을 출시한다고 15일 밝혔다.

'교촌 통순살치킨'은 프레시지와 교촌 F&B가 공동개발한 제품으로 프레시지의 상품 기획, 유통 역량과 교촌F&B의 30년 노하우가 담긴 기술과 품질이 결합한 제품이다. 100% 국내산 닭가슴살을 사용하여 한 입에 먹기 좋게 손질했으며, 교촌의 염지방식을 사용한 닭가슴살을 비법 파우더로 두 번 튀겨 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감이 장점이다.

‘교촌 통순살치킨’ 제품은 15일 현대홈쇼핑 방송을 통해 처음으로 선보이며 통순살치킨 9봉에 간장마요소스(2개), 레드마요소스(1개) 특제 소스 2종을 포함해 5만9900원에 판매된다.

