아파트 보고, 출근하고 VR로 하면 '직방'이네

안성우 직방 대표 "종합 프롭테크 기업 도약"

앞으로는 가상현실(VR) 기술로 아파트 매물을 꼼꼼히 살피는 '온택트 임장(투자에 앞서 관심지역을 둘러봄)'이 가능해진다. 부동산 계약에도 비대면 상담이 도입된다.

부동산정보앱 직방은 15일 미디어데이를 열고 IT 신기술을 도입해 프롭테크 기업으로 도약하겠다고 밝혔다. 프롭테크란 부동산(property)에 기술(technology)을 접목했다는 뜻이다. 안성우 직방 대표는 "부동산 분야 전반에서 디지털전환(DX)을 선도하는 종합 프롭테크 기업이 되겠다"고 선언했다. 직방은 이날 프롭테크 모델 '온택트파트너스'와 자체 개발한 메타버스 협업툴 '메타폴리스'를 선보였다.

3D로 아파트 둘러본다

'온택트파트너스'는 부동산에 관련된 각 분야의 전문가들이 직방을 디지털 도구로 활용해 편의를 제공하는 파트너십 모델이다.

집 청소 전문가, 집 수리·보수 전문가, 방충·방역 전문가, 공인중개사 등이 직방과 파트너십을 맺고 온택트파트너스로 활동한다.

아파트를 구매할 때 직방 온택트파트너스를 통하면, 앱 화면에서부터 매물의 동·호수를 포함한 투명한 정보를 확인할 수 있다. 허위매물을 뿌리 뽑기 위해 직방이 국내 최초로 시도하는 프롭테크 기술이다.

앞으로 직방 앱에서는 아파트를 3차원(3D)으로 둘러보면서 정확히 몇 동 몇 호가 매물인지 확인할 수 있다. 해당 매물을 클릭해 내부를 VR로 둘러보고 시간대별 일조량을 확인하는 등 실제 아파트에 방문한 수준으로 '온택트 임장'을 할 수 있다.

직방은 향후 비대면 상담도 받을 수 있도록 이용자와 중개사의 연결을 고도화 한다는 계획이다. 온라인 전자 계약 시스템도 도입한다.

공인중개사 자격증이 있는 사람이라면 직방과 파트너십을 맺고 온라인을 통해 더 많은 고객을 만날 수 있다. 직방을 통해 '온택트 창업'도 가능하다. 직방이 심화 컨설팅을 제공하고, 연간 5000만원의 수익을 보장한다.

안 대표는 "이용자와 중개사를 연결하고 이들 모두에게 우리나라에서 가장 편리한 디지털 도구가 될 것"이라며 "10년간 쌓은 부동산 분야 디지털 전환(DX)의 노하우를 모두 쏟아서 부동산 거래 과정이 이용자·중개사 모두에게 더 편리해지도록 지원할 것"이라고 말했다.

월세 납부, 청소, 수리 등 아파트 관리도 직방 앱 하나로 가능해진다. 직방은 앱 하단에 '우리집' 탭을 누르면 아파트 입주민 편의 서비스와 월세 납부 서비스 등을 이용할 수도 있다. 직방은 향후 '홈시어지' 탭을 추가해 전문 청소, 집 수리·보수, 방역 서비스 등 편의 서비스를 제공하는 툴을 제공한다는 계획이다.

가상 공간에서 아바타로 출근…'메타폴리스' 공개

직방은 이날 자체적으로 개발해 도입한 국내 최초 메타버스 협업툴 '메타폴리스'도 선보였다. 직방 직원들은 가상 공간에 건물을 세우고 1개 층에 사무실을 차려서 근무한다. 직방은 지난 2월 오프라인 사무실을 전격 폐지하고, 코로나19 사태가 종식해도 원격근무를 하겠다고 선언한 바 있다.

현재 직방 직원들은 가상 공간으로 출근한다. 직방 직원들은 출근 시간에 맞춰 아바타를 그래픽으로 만들어진 자신의 책상에 앉히면서 근무를 시작한다. 동료 직원 아바타에 다가가면 현실 공간에 있는 동료의 카메라가 켜지면서 화상회의를 할 수 있다. 직방은 우선 협력사들을 중심으로 외부 기업들에게도 '메타폴리스'를 개방할 생각이다.

안 대표는 "인류는 지금까지 교통을 통한 통근시대에 살았지만 앞으로 통신을 통한 통근시대에 살게 될 것"이라면서 "메타폴리스는 우선 메타버스 업무 공간이지만 궁극적으로는 글로벌 디지털 시티가 될 수 있다"고 설명했다.

이어 그는 "직방은 단순히 부동산 광고로 매물 정보를 전달하는 앱이 아니라 다양한 콘텐츠와 서비스로 부동산과 '공간'에서 느끼는 경험의 질을 높이는 종합 프롭테크 기업이 될 것"이라고 강조했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr