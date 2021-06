무안군, 성평등 10대 실천수칙 홍보 캠페인 실시

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 10일 직장 내 상호 존중하고 배려하는 조직문화를 조성하고 성평등 의식을 높이기 위해 성평등 실천수칙 홍보 캠페인을 벌였다고 14일 밝혔다.

이번 성평등 실천수칙 홍보 캠페인은 ‘함께 일하고, 함께 당당한 성평등한 무안’이라는 캐치프레이드를 내걸고 ‘차별이라고 생각될 때 STOP 외치기’, ‘세대 차이를 존중하는 조직문화 만들기’ 등 성평등 실천 10대 실천수칙이 담긴 젠더쿠키 1500개를 제작해 배부했다.

김산 군수는 “일상생활에서의 언어나 행동을 돌아보고 상대방을 배려하는 등 성평등한 조직문화 정착을 위해 노력해 주기 바란다”며 “즐거운 마음으로 일할 수 있는 직장 분위기를 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 무안군은 성평등한 조직문화 조성의 목적으로 성평등 실천 다짐노트챌린지를 실시하고 전자시스템 내 배너에 성평등 수칙을 상시로 게시하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다.

