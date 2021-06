서울시, 행정직군 242명·기술직군 158명·연구직군 17명 등 417명 공개채용

7급 348명, 9급 52명, 연구사 17명 채용

15일 서울시 홈페이지 등에 공고, 10월 16일 시험…원서접수 8월 3일~6일



[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 15일 공고를 통해 제2회 공개경쟁 및 경력경쟁시험으로 417명을 선발한다고 15일 밝혔다.

이번 제2회 임용시험을 통한 채용인원은 417명이며 공개경쟁 309명, 경력경쟁 108명이다. 분야별로는 행정직군 242명, 기술직군 158명, 연구직군 17명이다. 직급별로는 7급 348명, 9급 52명, 연구사 17명이다.

올해부터 7급 공개경쟁 임용시험 과목 중 영어, 한국사 과목은 영어능력검정시험 및 한국사능력검정시험으로 대체된다.

제2회 공개경쟁 및 경력경쟁 임용시험의 응시원서 접수는 8월 3일~6일까지 서울시 인터넷원서접수센터에서 할 수 있다.

김상한 서울시 행정국장은 “시민을 위해 헌신·봉사하는 적극적인 자세와 전문성을 갖춘 우수한 인재를 선발할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr