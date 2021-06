광진구, 20억원 이상 공사 및 사업 등 담당자 공개 '국민실명제' 운영

▲20억원 이상의 공사 및 사업 ▲2억원 이상의 연구용역 사업 ▲다수 구민의 일상생활과 직접 관련된 조례의 제·개정 ▲구민의 권리·의무와 관계된 정책 등 구민이 원하는 사업 신청하면 사업내용 및 담당자 공개

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 정책 책임성과 투명성 확보를 위해 구정 사업을 구민들에게 공개하는 ‘국민신청실명제’를 상시 운영한다.

‘국민신청실명제’는 정책실명제 강화 정책 중 하나로 정책실명 공개 대상 사업 선정 시 구민의 수요를 직접 반영해 구민이 원하는 사업을 공개하는 제도다.

구민들이 알고자 하는 사업을 직접 신청하면 정책실명제 심의위원회 심의를 거쳐 대상사업을 선정, 결과에 따라 사업내용과 정책 결정과 집행 과정에 참여한 관련자의 소속, 직급, 성명 등을 공개한다.

국민신청실명제는 구정에 관심있는 사람이라면 누구나 신청할 수 있으며, 구 홈페이지 ‘국민신청실명제’ 게시판에서 직접 작성하거나 신청 서식을 다운받아 광진구청 기획예산과로 우편 또는 이메일(hayeoun@gwangjin.go.kr)로 제출하면 된다.

신청대상 사업 범위는 ▲20억원 이상의 공사 및 사업 ▲2억원 이상의 연구용역 사업 ▲다수 구민의 일상생활과 직접 관련된 조례의 제·개정 ▲구민의 권리·의무와 관계된 정책 등이 해당된다. 다만, 정보공개법 상 비공개 사유, 정책실명제의 취지와 다른 단순 민원, 내용이 불분명한 경우, 정책실명제로 기 공개된 사업의 경우 등은 제외된다.

김선갑 광진구청장은 “투명하고 내실 있는 정책실명제 운영을 통해 더욱 신뢰받는 행정을 펼치겠다”며 “특히 분기별로 운영했던 접수기간을 올해부터 수시 접수로 변경함에 따라 더욱 적극적인 구민 참여를 기대한다”고 밝혔다.

