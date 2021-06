나주시, 평생교육강사 역량강화 교육 실시

[나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 이달부터 오는 10월 말까지 청사 전산교육장에서 ‘포스트 코로나 시대 강사 필요역량 및 전문성 강화’ 교육을 실시한다고 14일 밝혔다.

이번 교육은 비대면 평생학습 프로그램 추진에 따른 강사 역량 강화에 중점을 두고 평생교육강사 100명을 대상으로 디지털 강의 기법 등을 지도한다.

주요내용은 ‘디지털 교육기초와 zoom활용의 실제’, ‘디지털 도구 활용’(픽토그램·패들렛·카훗), ‘유튜브 영상 채널 활용’, ‘시각화 애니메이션’(파우툰·카드뉴스), ‘디지털 영상 편집’(뱁믹스) 등이다.

교육생 20명씩 총 5기 과정으로 현재 1기 과정이 이달말까지 진행될 예정이며 오는 7~10월에는 2기부터 5기 과정이 각 달별로 추진된다.

교육 수강을 희망하는 평생교육강사는 나주시 평생학습정보방을 통해 신청할 수 있다.

강인규 시장은 “이번 교육이 랜선 라이프 시대에 발맞춰 비대면 온라인 평생학습 활성화에 큰 보탬이 되길 바란다”며 “대한민국 평생학습도시에 살아가는 시민들이 언제, 어디서나 원하는 학습을 영위할 수 있도록 다양한 분야의 학습 개발과 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

