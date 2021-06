산청군 포스트 코로나 농산물 소비 촉진 … 약선요리 아카데미 교육

온라인 약선 아카데마, 계절별 약초 밥상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군농업기술센터가 포스트 코로나 시대에 대비해 농산물 소비 촉진을 위해 약선요리 14일부터 25일까지 지역주민을 대상으로 비대면 화상회의(ZOOM)를 이용해 아카데미 교육을 진행한다.

약선아카데미교육은 산청 약초를 활용한 계절별 약초 비빔 밥상을 만들어보는 방식으로 이뤄진다.

봄에는 취나물 구기 비빔 밥상, 여름에는 당 삼 미나리 비빔 밥상, 가을에는 도라지·마 비빔밥 상, 겨울에는 황기·도토리 비빔 밥상을 만들게 된다.

교육은 기간 매주 월·금 오후 2시부터 4시까지 총 4회로 구성되며, 전문 외부 강사를 초빙해 진행할 계획이다.

센터 관계자는 “산청군의 약초, 쌀 등 훌륭한 농산물들을 활용할 수 있는 다양한 교육을 진행해 농산물 소비 촉진에 이바지할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr