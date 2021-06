스가 日 총리, 文 대면 후 "징용·위안부 문제 韓측이 해결책 제시해야"

[아시아경제 권재희 기자] 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 영국을 방문한 스가 요시히데 일본 총리가 문재인 대통령과 대면 후 징용과 위안부 문제에 대해 한국 측이 해결책을 제시해야 한다는 기존 입장을 재차 강조한 것으로 알려졌다.

14일 교도통신과 마이니치신문 등 일본 언론에 따르면 스가 총리는 영국 콘월에서 열린 G7 정상회의가 13일 오후(이하 현지시간) 폐막한 뒤 동행 기자단에 이같이 말했다.

스가 총리는 G7 정상회의를 계기로 한 문 대통령과의 첫 대면에 대해 "문 대통령이 같은 회의장에서 인사하러 와서 실례가 되지 않게 인사했다"며 "바비큐(만찬) 때도 문 대통령이 인사하러 왔다"고 밝혔다.

스가 총리는 문 대통령이 징용 및 위안부 등 문제에서 지도력을 발휘해줬으면 한다며 한국 측이 해결책을 제시해야 한다는 인식을 다시 밝혔다고 일본 언론은 전했다.

한일 정상은 12일 회의장에서 첫 대면을 해 인사를 나눴고 같은 날 만찬장에서도 1분가량 대면한 것으로 알려졌지만, 공식 혹은 약식 회담은 갖지 못했다.

G7 정상회의를 계기로 한 한·미·일 정상회담도 성사되지 않았다.

이에 대해 교도통신은 미국 주도로 실현을 모색했지만, 바이든 대통령이 유럽 정상과의 일정을 우선시한 것으로 같다면서 "삐걱대는 한일 관계도 영향을 미친 것으로 보인다"고 분석했다.

스가 총리는 한·미·일 정상회담 시기에 대해 "구체적으로 결정된 이은 없다"고 밝혔다고 교도통신은 전했다.

니혼게이자이신문은 "스가 총리가 한·미·일 정상회담 개최에 신중한 태도를 보였다"면서 "한국을 염두에 두고 국가와 국가의 약속이 지켜지지 않는 상황이어서 한·미·일 정상회담이 개최될 수 있는 그런 환경이 아니라고 말했다"고도 보도했다.

일본 정부는 한국 측이 징용 및 위안부 문제와 관련해 1965년 한일 청구권 협정과 2015년 한일 위안부 합의를 지키지 않는다고 주장하고 있다.

니혼게이자이에 따르면 스가 총리는 징용 및 위안부 문제에 대해 "한국 측의 움직임으로 한일 문제가 어려워지고 있다"며 "한국이 방향성을 제시해야 한다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr