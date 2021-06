16일 미러 정상회담…사이버 범죄자 상호 인도 등 협력 논의될듯

16일 미러 정상회담 앞두고 푸틴 "상호 인도" 제안

바이든 "열려있다" 화답…사이버 분야 협력 가능성

사상 최악 미러 관계에 이번 회담서 양국간 협력 논의 주목

[아시아경제 김수환 기자] 16일(현지시간) 미러 정상회담을 앞두고 미국과 러시아 간 사이버 범죄자 상호 인도를 언급한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 제안에 조 바이든 미국 대통령이 "열려 있다"는 입장을 밝혔다. 미국과 러시아 간 관계가 악화되고 있는 가운데 이번 미러 정상회담에서 양국이 사이버 범죄 분야 등에 대한 협력이 논의될 것이라는 관측이 나온다.

바이든 대통령은 13일 G7 정상회의 직후 기자회견에서 푸틴 대통령의 사이버 범죄자 상호 인도 언급과 관련해 이 사안에 대한 협의할 의향이 있다고 말했다.

바이든 대통령은 푸틴의 제안을 "잠재적으로 진전을 위한 좋은 징후"라면서 "만약 미국에 기반한 해커들이 실제로 그런 범죄를 저지르고 있다면 그들을 러시아에 인도하는 데 열려 있다"고 말했다.

앞서 푸틴 대통령은 이날 공개된 인터뷰에서 "만약 우리가 범죄인 인도에 동의한다면, 상대인 미국도 동의하고 상응하는 범죄인을 러시아에 인도할 경우에 한해 러시아는 당연히 그렇게 할 것"이라고 말했다고 타스통신이 전했다.

푸틴 대통령의 이런 제안은 미 최대 송유관 업체 콜로니얼 파이프라인과 세계 최대 정육회사 JBS가 최근 잇따라 랜섬웨어 공격을 받은 이후 나온 것이다.

이들 회사는 랜섬웨어 공격으로 인해 가동이 일시 중단됐으며 특히 송유관 업체의 가동 중단은 미 남동부 지역에 걸쳐 휘발유와 가스를 사재기하는 현상을 촉발하기도 했다.

미국은 이 공격의 배후로 러시아에 기반을 둔 해커 조직을 지목했다.

바이든 대통령이 스위스 제네바에서 푸틴 대통령과 첫 회담을 앞두고 푸틴 대통령의 사이버 범죄자 상호 인도 제안을 긍정적으로 받아들이면서 양국 간 사이버 범죄 분야에 대한 협력 가능성이 제기된다고 워싱턴포스트(WP)는 분석했다.

앞서 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 이번 미러 정상회담에서 "랜섬웨어 공격"과 관련한 사안도 논의 대상으로 올라갈 것으로 보인다고 말한 바 있다.

또 이번 회담에서 바이든 대통령은 기후변화 문제 등에 대해서도 양국 간 협력의 여지를 열어놓을 것이라는 관측이 나온다.

젠 사키 백악관 대변인은 "바이든 대통령은 랜섬웨어 공격을 비롯해 우크라이나 내전과 인권 침해 사안 등 다양한 분야에 걸쳐 푸틴 대통령에게 미국의 우려를 전달할 것"이라면서도 "서로 협력할 수 있는 사안에 대해서는 협조를 구할 것"이라고 말했다.

바이든 대통령은 미러 관계가 '저점'에 있다는 푸틴 대통령의 발언에 대해서는 "양국 관계는 국제규범에 부합하는 행동에 그(푸틴)가 어떻게 대응하느냐에 따라 달려있지만, 많은 경우 그는 그렇지 않다"고 말했다.

앞서 푸틴 대통령은 지난 11일 미 NBC방송과의 인터뷰에서 "지난 몇 년 동안 미국과의 관계 악화로 양국 관계가 최저점에 머물러 있다"고 말했다.

특히 양국은 외교관 추방 조치까지 단행하며 긴장 국면이 조성돼왔다. 지난 3월에는 바이든 대통령이 알렉세이 나발니 러시아 야권 운동가 독살 시도와 관련해 푸틴 대통령을 "살인자"로 지칭한 후 이에 반발한 러시아 당국이 아나톨리 안토노프 주미 러시아 대사를 본국으로 복귀 조치했다.

이어 미국은 지난 4월에 미국 대선 개입, 연방기관 해킹 사건, 우크라이나 내전 개입 등을 이유로 러시아의 외교관 10명을 추방했다. 러시아는 이에 미국 외교관 10명을 맞추방했다.

또 러시아 당국은 존 설리번 주러 미국 대사에게 미국으로 복귀할 것을 압박했으며 이에 설리번 대사는 4월 말 러시아를 떠나게 됐다.

이에 이번 회담에서 바이든 대통령은 양국 대사의 복귀 문제도 논의할 것으로 보인다고 CNN방송은 전했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr