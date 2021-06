소방청, 구조대원 21명 선발해 1계급 특진 추진

[아시아경제 임철영 기자] 소방청이 각종 재난 현장에서 국민의 생명과 재산 보호에 헌신한 구조대원을 포상하기 위해 우수 구조대원 특별승진을 추진한다고 밝혔다.

기존 소방대원의 특별승진제도는 민간포상과 연계해 시행했으나 2019년도부터는 분야별 적극행정 우수공무원 특별승진제도로 변경됐고 이번 구조 분야의 특별승진은 작년에 이어 2회째다.

올해 소방청은 중앙119구조본부와 18개 시·도에서 총 21명의 구조업무 유공 소방대원을 선발해 소방청장 표창 수여와 1계급 특별승진을 추진한다.

구조업무 유공 소방대원은 구조활동 실적과 청렴도 등의 평가를 종합해 선발하며, 객관적이고 공정하게 선발할 수 있도록 외부전문가를 포함해 심사위원을 구성하고 후보자를 특정할만한 개인 신상 등의 정보는 비공개로 진행한다.

선발방법은 시·도 소방본부(중앙119구조본부 포함)의 '자체 공적 심사위원회'에서 배정 인원 2배수의 후보자를 소방청에 추천하면, 소방청은 후보자 검증을 위해 현지실사(필요시)를 진행하고 중앙 공적 심사위원회를 운영해 최종 대상자를 선발한다.

소방청 관계자는 “구조업무 유공으로 최종 선발된 21명의 소방대원은 11월 중 소방청장 표창을 수여 받고 1계급 특별승진할 예정이며 헌신적인 모습으로 국민에게 봉사한 소방대원들이 우대받을 수 있는 환경을 통해 다시 국민에게 보답할 수 있을 것”이라 말했다.

한편 소방청은 작년 '제1회 우수 구조대원 특별승진'을 추진해 구조업무 유공으로 선발된 23명의 소방대원에게 소방청장 표창과 1계급 특별승진을 시상했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr