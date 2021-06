부경대, 교육부 박사급 연구인력 지원사업에 11명 선정돼

창의도전 연구기반지원 등 1인당 연 2~7천만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 교육부가 우수 신진연구자를 선정해 지원하는 박사급 연구인력 지원사업에 부경대학교(총장 장영수)의 연구진 11명이 선정됐다.

교육부의 2021년 이공학 학술연구지원사업에 선정된 부경대 연구진은 ‘창의도전 연구기반 지원’ 부문 8명, ‘박사후 국외 연수’ 부문 2명, ‘박사과정생 연구장려금’ 부문 1명 등 총 11명이다.

이 사업은 기초연구 저변을 확대하기 위해 연구력이 가장 왕성한 시기의 신진연구자가 독립적 연구역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 맞춤 지원하는 것이다.

부경대는 대학 연구진의 연구역량 향상을 지원하는 ‘창의도전 연구기반 지원’ 부문에 최원이(지오메틱연구소), 장원제(해양생명과학연구소), 서용배(기초과학연구소), 신인수(형광소재은행연구소), 서연우(형광소재은행연구소), 윤대호(스마트인프라기술연구소), 오건우(해양바이오닉스융합기술센터), 허성영(해양바이오닉스융합기술센터) 등 8명의 연구원과 연구교수가 선정돼 1~3년간 연 최대 7000만원을 지원받는다.

‘박사후 국외 연수’ 부문에는 최미진(기초과학연구소), 양정인(수산생명의학과) 등 2명이 선정돼 1년간 4500만원의 연수활동비를 지원받는다.

박사과정생의 박사학위 논문 관련 연구를 위해 2년간 연 2000만원을 지원하는 ‘박사과정생 연구장려금’ 부문에는 김태희 씨(4차산업융합바이오닉스공학과)가 선정됐다.

