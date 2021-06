성남시, 올해 말 준공 '글로벌 융합센터' 입주사 67곳 모집

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 올해 말 준공을 앞둔 수정구 금토동 판교 제2테크노밸리 내 '성남 글로벌 융합센터' 입주 기업 67개사를 다음 달 7일까지 모집한다.

성남 글로벌 융합센터는 성남시가 970억원을 들여 연면적 3만6660㎡, 지하 3층, 지상 8층 규모로 건립하는 공공 지식산업센터다.

임대 공간 60실, 분양 공간 7실, 금융투자 라운지, 홍보관, 클라우드 라운지 등이 들어선다.

이 곳엔 정보통신업, 전문 과학ㆍ기술 서비스업, 첨단제조업을 하는 창업기업, 선도기업, 연구기관 등이 임대 또는 분양 형태로 입주할 수 있다.

임대형은 전용면적 56~132㎡(17~40평) 공간에 창업기업이 5년 단위로 최장 10년간 입주할 수 있다.

보증금은 평당 12만6100원, 월 임대료는 평당 2만1017원이다.

임대 신청 기간은 6월 14일부터 오는 7월 7일까지다. 성남산업진흥원 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

분양형은 선도기업이 입주할 수 있다. 융합센터에 입주한 창업기업과 멘토링 등의 협업사업을 추진해야 한다.

전용면적 848~1124㎡(257~340평) 규모이며, 분양가는 평당 864만8047원~891만99원이다.

분양 기간은 오는 7월 3일부터 7일까지다. 신청서, 사업계획서, 관련 증빙서류 등을 갖춰 분당구 야탑동 성남도시개발공사에 직접 내야 한다.

시는 입주기업에 종합정보 제공, 글로벌 마케팅과 상용화 지원 등을 통해 세계 진출의 발판 지원도 추진한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr