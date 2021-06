이준석 지도부, 다음주 당직 인선 절차 밟기로… "선거 경험 있는 사람"

[아시아경제 박준이 기자] 이준석 국민의힘 신임 대표가 김기현 원내대표와 만나 정책위의장 등 새 지도부의 당직 인선에 대한 합의를 이뤘다. 모든 당직 인선 절차는 다음 주부터 진행될 예정이다.

이 대표와 김 원내대표는 13일 오후 국회 당대표실에서 회동해 당직자 임명과 관련한 의견을 주고 받았다.

이날 이 대표는 회동을 마친 후 기자들과 만나 "인선은 당헌 당규상 원내대표와 협의해야 해서 의견을 나눴다"면서 "모든 당직 인선은 다음 주 중 완료하는 것으로 의견을 받았다"고 말했다.

그러면서 "진척되고 있는 사항을 김 원내대표에게 말했다"면서 "크게 이견 있는 부분은 없었고 다음 주 내로 절차를 진행해나가자고 했다"고 밝혔다.

그는 당직 후보군에 대한 결정을 상당 부분 마무리 지었다고 했다. 이 대표는 "(당직을 누구로 할지) 의견 접근을 상당히 이뤘고 아직 선임되지 못한 다른 분도 있어서 절차를 지켜 밝힐 것"이라고 설명했다.

또 언론에 오르내리는 사무총장 후보군 중 확정된 인선은 없다고 잘랐다. 이 대표는 "아직 확정된 인선은 하마평 중에 없다고 본다"라면서 "대선이라는 중대한 선거에 있어서 선거 경험 있는 사람이 (되는 게) 좋다고 생각한다"고 전했다.

