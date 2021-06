속보[아시아경제 임주형 기자] 대구에서 얀센 백신을 접종한 30대가 접종 사흘 만에 숨졌다.

코로나19 감염증과 관련해 얀센 백신을 접종한 뒤 사망한 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr