[아시아경제 유현석 기자] 12일 오후 3시34분께 광주 광산구 수완동 풍영정천 한 징검다리에서 초등학교 3학년 학생 2명이 물에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐다.

119대원이 출동해 어린이들을 물 밖으로 구조했다. 가까운 병원으로 옮겼으나 1명은 숨졌으며 다른 1명도 생명이 위중해 대학병원으로 다시 이송됐다.

사고를 당한 초등학생들은 물총놀이를 하다가 물에 빠진 것으로 알려졌다.

이들과 함께 놀던 초등학교 2학년 학생이 119상황실에 신고 전화를 걸었다.

3명의 학생은 형제 관계가 아니다. 신고한 학생은 물에 빠지지 않았다.

구조대는 사고 지점의 수심을 1.5∼2m로 추정했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.

