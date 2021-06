[아시아경제 박지환 기자] 가상화폐 시가총액 1위인 비트코인이 12일 오전 4300만원대에서 거래되고 있다.

이날 오전 9시17분 기준 국내 가상화폐 거래소 빗썸에서 1비트코인 가격은 24시간 전보다 0.75% 높은 4354만9000원을 기록하고 있다. 2일 연속 4200만∼4300만원대에서 상승과 하락을 반복하는 흐름을 보이고 있다. 다른 거래소 업비트에서 1비트코인은 4360만원이다.

가상화폐는 주식과 달리 거래소 단위로 거래 가격이 매겨져 같은 종류의 가상화폐라도 거래소에 따라 가격에 다소 차이가 발생한다.

시가총액이 두 번째로 큰 이더리움은 같은 시각 빗썸과 업비트에서 각각 273만7000원, 273만9000원에 거래되고 있다. 하루 전보다 약 3.63%(빗썸 기준) 낮은 수준이다.

