여름 맞이 나선 유통업계…냉장고·제습기 등 할인행사

[아시아경제 임춘한 기자] 유통업계가 본격적인 여름을 맞아 할인 행사와 단독 상품 출시 등 마케팅에 박차를 가하고 있다.

12일 업계에 따르면 전자랜드는 오는 30일까지 ‘냉장고 페스타’ 프로모션을 진행해 최대 50% 할인된 가격으로 판매한다. 이번 행사에서는 삼성·LG·위니아 등 주요 제조사의 상품을 다채로운 혜택과 함께 구매할 수 있다. 또한 고가의 냉장고를 구매하는 고객들을 위해 장기 무이자 혜택도 준비했다.

전자랜드는 오는 16일까지 온라인 단독 냉장고 프로모션도 진행한다. 온라인몰에서 냉장고 행사 모델을 최대 47% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 최대 10만 원 상당의 온라인몰 쿠폰과 최대 12만 원 상당의 캐시백도 지급된다. 행사 기간 내 전자랜드 온라인몰에서 냉장고 행사 모델을 구매하는 모든 고객에게 전자랜드의 과일 브랜드 선한과일의 참외 2kg을 사은품으로 증정한다.

이마트는 오는 16일까지 LG, 신일, 위니아 제습기 6종을 특가로 선보인다. 대표 품목으로는 신일 제습기 6L를 행사카드로 구매 시 2만원을 할인한 15만9000원에, LG 제습기 20L를 행사카드로 구매 시 62만9000원에 추가 할인 혜택까지 적용해 판매한다.

신세계백화점에서는 인기 수영복 브랜드의 래시가드, 비치 반바지 등 다양한 단독 상품과 신상품을 출시한다. 수영복 전문 브랜드 아레나는 신세계백화점에서 단독 상품을 소개하고, 나이키 스윔에서는 신상품을 준비했다. 신세계백화점 관계자는 “이른 여름 날씨와 백신에 대한 기대감으로 수영복 장르에 대한 소비 심리도 회복하고 있다”며 “앞으로도 고객 수요에 맞는 차별화 된 콘텐츠를 선보이기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

