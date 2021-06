[속보] 대구서 교회·주점 관련 등 24명 확진…영국발 변이에 의한 확진자도 2명 늘어

속보[아시아경제 임주형 기자] 대구에서 교회, 주점을 중심으로 코로나19 확진자가 24명이 추가됐다.

11일 대구시재난안전대책본부에 따르면 이날 0시 기준 코로나19 확진자 수는 1만380명으로 전날보다 24명이 늘었다.

또한 영국발 변이바이러스에 의한 것으로 확인된 유흥주점 관련 확진자도 2명이 늘어 누적 확진자가 358명이 됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr