[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 14일부터 백신 접종 2차까지 완료한 어르신을 대상으로 접종센터에서 '백신접종 완료 스티커'를 발급할 예정이다.

2차 예방접종 완료 후 14일이 경과한 접종 완료 어르신은 지역내 체육센터 및 문화강좌에 참여 가능, 경로식당 등 실내 취식도 가능하다.

