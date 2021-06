주시보 포스코인터 사장, '바다를 구해줘' 캠페인 동참

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널은 11일 주시보 사장이 깨끗한 바다 만들기 캠페인의 일환인 '바다를 9(구)해줘' 캠페인에 참여했다고 밝혔다.

바다를 구해줘 캠페인은 해양경찰청이 주관한 릴레이 캠페인으로 국내외 해양오염 문제의 심각성을 공유하고 해양 환경 보호 참여 확대를 위해 마련됐다.

해양경찰청에서 선정한 '바다를 지키기 위한 9가지 실천 행동 사항'중 한 가지를 선택하여 해당 표어를 든 사진을 촬영해 사회관계망(SNS)에 올리고, 다음 참여자 3명을 지명하는 방식으로 진행된다.

김홍희 해양경찰청 청장의 첫번째 지목을 받아 캠페인에 참여한 주 사장은 다음 참여자로 김호빈 한국중부발전 사장, 권춘택 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회 사무총장, 스켈레톤 국가대표 선수단을 지목하고 9가지 실천 행동 사항 중 일회용품 사용 줄이기를 선정해 캠페인에 참여했다.

포스코인터내셔널은 한국중부발전과 해외 신재생에너지 사업에 국산 기자재 공급을 협력하고 있으며, UNGC에 2019년 11월 회원사로 가입해 ‘기업시민보고서’를 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동 및 성과를 공개하고 있다. 또한 스켈레톤 국가대표 선수단을 2011년부터 지금까지 후원하고 있다.

주시보 사장은 "생활 속 작은 노력들이 환경문제 해결에 큰 영향을 가져올 것이라고 생각한다"며 "앞으로도 일상에서 쉽게 실천 가능한 친환경 활동을 이어가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr