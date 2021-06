민주당 김종민 "공수처 윤석열 수사 '약한' 사안들…부인 협찬 등 추가 수사해야"

[아시아경제 박철응 기자] 김종민 더불어민주당 의원이 고위공직자범죄수사처(공수처)의 윤석열 전 검찰총장 수사와 관련해 "상대적으로 혐의나 중요성이 약한 사안들"이라고 지적했다. 부인의 협찬 관련이나 '채널A 사건' 등 더 중요하다고 여기는 사건들에 대한 추가 수사가 있을 것이란 관측이다.

김 의원은 11일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "윤석열 전 총장 관련해서 중요한 의혹이 몇 개가 있다. 그런데 옵티머스 관련 건이나 (한명숙 전 총리 관련) 모해위증 사건, 이 두 건은 상대적으로 비교해 볼 때 다른 건에 비해서 혐의가 약하거나 중요성이 약한 사안들"이라고 짚었다.

그러면서 "윤석열 전 총장의 부인이, 윤 전 총장이 중앙지검장으로 있을 때 갑자기 협찬 액수가 늘어난 것이다. 그 협찬한 업체가 윤 총장의 중앙지검에 의해서 수사를 받던 업체들이다. 그럼 뇌물혐의나 의심이 가능한 것 아니냐"고 했다.

그는 이어 "그건 의무적 수사는 아닌데 공수처가 수사하겠다는 의지가 있으면 해야 되는데 이게 검찰에서 1년 넘게 진도가 안 나가고 있다. 검찰 내부에서 뭘하는 지 모르겠는데 실질적으로 예전에 조국 장관 수사하는 것에 비하면 황제수사를 하고 있다"고 주장했다.

김 의원은 또 "한동훈 전 검사장 관련해서 채널A 사건이 심각한 게 한동훈 검사장 휴대전화가 포렌식이 안 되는 것 아니냐. 그걸 공개를 하게 되면 반드시 확인해야 될 것이 한동훈과 윤석열 전 총장 간 이 사건 관련된 통화가 집중적으로 이뤄졌는데, 그게 열 몇 건 이뤄진 정도가 아니고 8일 간에 110회, 2개월간 2700회의 통화가 이뤄졌다"고 말했다.

"충분히 의심을 살만한 부분이고 감찰 결과에서도 문제가 된 것이다. 이런 부분들 수사의뢰해야 한다"는 주장이다.

공수처의 결정에 대해서는 "의도적으로 이런 별 것 아닌 사건을 먼저 선택했다면, 부담스러우니까, 만약에 이렇다면 공수처에게는 상당히 큰 부메랑이 될 수도 있는 것이어서 저는 이랬을 가능성은 별로 높지 않다고 본다. 일반적인 행정처리지침에 따랐을 가능성도 있다"고 했다.

"내부에 행정적 업무의 프로세스상 두 가지가 먼저 수사 시작이 됐을 가능성이 있고, 만약에 그렇다면 나머지 조금 더 중하거나 국민들이 크게 의혹 삼는 사건들에 대해서 반드시 수사를 추가 해서 해야 한다 그렇게 보는 것"이라고 말했다.

김 의원은 또 "그동안 국민적으로 다들 알려져 있는 의혹을 그냥 대통령 출마하니까 덮자, 이거야말로 정말 특권이고 반칙"이라며 "국민의힘이 윤석열 전 총장 관련해서 이런 중요한 의혹들이 국민적 관심사가 될 걸로 보이니까 대선주자에 대한 탄압 코스프레를 하는 것 아닌가 싶다. 그런데 그건 제가 보기에는 사리에 맞지 않다"고 말하기도 했다.

