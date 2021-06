[아시아경제 송승윤 기자] 11일 오전 1시 55분께 서울 서초구 반포동 쉐라톤 팔레스호텔 철거 현장에서 비계가 무너지는 사고가 발생했다.

비계는 인근 아파트 주차장 쪽으로 쓰러졌고 10m 높이 가림막 일부를 파손했다. 이 사고로 인근 주민들이 놀라 잠에서 깨는 등 소동이 벌어지긴 했으나 다행히 인명 피해는 없었다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

