포항시, 시 승격 72주년 기념 '시민의 날' 열어

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 10일 포항문화예술회관에서 시승격 72주년을 맞아 각계각층 시민대표 200여 명이 참석한 가운데 '2021 포항시민의 날 기념식'을 가졌다.

이날 행사는 함께 자리를 하지 못한 시민들과 소통하기 위해 HCN경북방송을 통해 생중계됐다. 행사에는 이강덕 시장과 정해종 시의회 의장, 김정재·김병욱 국회의원을 비롯해 72세 대표, 학생 대표, 장애인협회 회원 등 각계각층의 시민단체와 읍면동 시민대표 등이 참석했다.

이날 특별상 시상식에는 코로나 방역, 문화예술, 지역경제 활성화 등 시정발전에 힘을 보탠 8개 분야 총 12명의 유공자가 선정돼 수상의 영예를 안았다.

포항시는 시민 축하 영상을 통해 코로나19를 극복하고 경제 회복과 민생 안정을 통한 새 도약의 희망을 전달하고, 시민들이 직접 포항에서 살면 행복한 이유를 영상 메시지로 보내 깊은 감동을 줬다.

또한, 포항 출신의 팬텀싱어 시즌3 우승팀 라포엠의 리더 테너 유채훈과 국립오페라단에서 활동 중인 소프라노 김예은이 세련된 무대매너와 폭발적인 가창력으로 큰 호응을 이끌어냈다.

이강덕 시장은 "포항은 대한민국 산업화와 근대화를 이끌었던 도시로 시민의 힘이 포항의 힘"이라며 "위대한 시민정신으로 지혜와 역량을 모아 포항 발전과 더 큰 도약을 이끌어 나가자"고 강조했다.

한편, 포항시민의 날은 2004년에 1962년 6월 12일 포항항이 처음 개항했던 날을 기념해 6월 12일을 '시민의 날'로 지정됐다. 올해는 12일이 주말인 관계로 기념식을 앞당겨 진행하게 됐다.

