이건희 미술관 진주 유치위원회 청년 유치기획단, ‘수도권 건립 반대’

진주 유치를 통한 문화 분권, 문화민주주의 실현



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 이건희 미술관 진주 유치위원회 청년유치기획단은 10일 오전 11시 진주시청 브리핑실에서 ‘이건희 미술관 수도권 건립 반대, 진주 유치’를 골자로 한 기자회견을 했다.

청년 유치기획단은 청년 정책위원회, 청년 네트워크 등 청년단체와 경상국립대학교 외 진주시 4개 대학 총학생회 학생들로 구성됐다.

정인석 한국국제대학교 총학생회장은 “미술관이 광역시나 도청 소재지 등 대도시에 있어 지방의 청년들은 문화적 빈곤이 크다”면서 “문화 혜택이 부족한 서부 경남의 거점도시인 진주시에 반드시 새로운 문화시설이 확충되어야 한다”고 말했다.

그러면서 “진주의 랜드마크이자 역사와 전통이 있는 국립진주박물관 리모델링을 통해 큰 비용 없이 이건희 미술관을 새롭게 탄생시킬 수 있을 것”이라며 이건희 미술관의 진주 유치에 대한 경쟁력 있는 명분을 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr