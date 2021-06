창원시, 하절기 CNG 시내버스 특별 안전점검 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 10일 관내 CNG 시내버스에 대해 특별 안전 점검을 했다.

2021 여름철 CNG 버스 특별 안전 점검은 5월 20일부터 6월 30일까지 실시된다.

시는 마창여객 외 4개 업체를 시작으로 관내 11개 시내버스 운수회사의 CNG 버스 517대를 대상으로 벌이고 있다.

정비 실무 교육과 비상 응급 대처 방법 및 안전 관리를 위한 예방 점검 방법 등을 진행할 예정이다.

고온 다습한 혹서기를 대비한 CNG 버스 10% 감압 충전은 7월 1일부터 8월 31일까지 실시된다.

시는 매년 4회에 걸쳐 관내 시내·마을버스 763대에 대한 교통수단 안전 점검을 한국교통안전공단과 실시하고 있다.

수소·전기버스 도입에 따른 특별 점검도 매년 하고 있다.

시 면허 또는 등록 운송 업체 14개 업체에는 763대 중 CNG 차량 517대 이외에 전기버스 132대, 수소 버스 28대, 경유 차량 86대가 운행되고 있다.

압축천연가스(CNG) 버스에서 전기버스로 급속히 대체되고 있다.

제종남 창원시 신 교통추진단장은 "시민들의 안전과 대중교통의 편리한 이동권 확보를 위해 지속적인 안전 점검을 할 것이다"고 밝혔다.

