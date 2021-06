동해시 '무릉계곡 베틀바위 산성길·두타산 협곡 마천루' 강원 관광 매력 발산

'베틀바위~수도골~박달령 입구~용추폭포' 5.34㎞ 순환 등산로 조성

[아시아경제 라영철 기자] 강원 동해시의 '무릉계곡 베틀바위 산성길'과 '두타산 협곡 마천루'가 강원도 관광 콘텐츠의 새로운 매력을 알린다.

동해시는 "'무릉계곡 숲길 공동 산림사업'을 마무리하고 10일부터 전면 개방에 들어간다"고 이날 밝혔다.

시는 그동안 출입이 통제된 '베틀바위'를 시작으로 수도골, 박달령 입구를 지나 용추폭포로 연결되는 총연장 5.34㎞의 순환 등산로 코스를 조성했다.

뿐만 아니라 전망 좋은 곳에 위치한 안전쉼터, 오르내리기 편리한 데크 계단, 특색 있는 안내판, 휴휴 쉼터, 회양목과 서어나무 군락지 보호 등 기존 등산로와 차별화한 시설을 마련했다.

한편, 이날 오후 무릉계곡 관리사무소 앞에서 지역 주민과 사회단체장이 참석한 가운데 무릉계곡 숲길 공동 산림사업 준공식을 연다.

심규언 동해시장은 "무릉계곡 베틀바위 산성길과 두타산 협곡 마천루 개방에 이어, 개장 준비 중인 무릉 별유천지, 삼화 유원지 액티비티 체험시설은 기존의 무릉 건강 숲, 오선녀탕과 함께 무릉 권역 관광벨트가 될 것"이라며 "포스트 코로나 시대 지역 경제 활성화를 이끄는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

