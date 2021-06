[아시아경제 문혜원 기자] 베네핏츠 식단면은 ‘4+1 무료 증정·배송’ 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

네이버 스마트스토어를 통해 이달 중 내 취향대로 입맛대로 제품(안동국시, 저당짜장, 냉모밀, 카레소바, 생면) 가운데 4개 이상을 구매하면 인기메뉴인 저당짜장(1팩 가격 7500원)을 무료로 증정한다. 식단면 2개 이상을 구매하면 무료배송의 혜택을 준다.

베네핏츠의 식단면은 탄수화물은 낮추고 단백질은 높인 Non-GMO 대두로 만들어진 건강한 대체 식품으로 각광받고 있다.

증정품인 저당짜장은 지난 4월 출시하자마자 맛과 영양을 동시에 중요시 하는 고객들에게 인기를 끌고 있다.

