세계의 공장 중국, 생산자물가지수 13년만에 최고

5월 PPI 상승률 9%…2008년 5월 이후 가장 높은 수준

국제 원자재 가격 상승이 주요 원인…세계 물가에도 영향

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국의 생산자물가지수(PPI) 상승률이 13년 만에 최고 수준을 기록했다. 국제 원자재 가격이 급등하면서 중국 PPI가 급등했다는 분석이다.

중국 국가통계국은 지난달 PPI 상승률이 9.0%로 집계됐다고 9일 밝혔다. 이는 2008년 5월 이후 가장 높은 수준이다. PPI가 상승했다는 것은 공장에서 생산된 재화의 가격이 올랐다는 것을 의미하며, 소비자 물가에 직접적인 영향을 미친다. 주요 경제기관이 예측한 5월 PPI는 8.5%였다.

둥리쥐안 국가통계국 통계사는 "5월 들어 국제 원유, 철광석, 유색금속 등 원자재 가격이 큰 폭으로 오른 가운데 국내 수요가 안정적으로 회복되면서 공산품 가격이 계속해서 상승하고 있다"라고 설명했다.

실제로 5월 중국에서 석유ㆍ천연가스와 철광석을 비롯한 흑색금속 제품의 출고 가격은 각각 99.1%, 48.0% 상승했다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격도 지난 7일(현지시간) 배럴당 70.05달러를 기록, 2018년 10월 이후 2년 6개월여 만에 종가 기준 70달러를 넘었다.

세계은행(WB)은 "글로벌 경제 회복 추세에 빠르게 반응하여 올해 전 세계적으로 인플레이션이 지속적으로 상승할 전망"이라며 "높은 인플레이션이 경제 회복을 위해 확장 정책을 추진 중인 신흥ㆍ개도국의 정책적 선택에 어려움을 야기할 수 있다"고 진단했다.

다만 5월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 1.3%를 나타내, PPI 상승 속도와 다소 차이를 보였다. 중국 정부는 올해 CPI 상승률 목표치를 3% 내외로 설정하고 있다.

PPI가 급등하자 중국 당국도 비상이 걸렸다. 중국 국가발전개혁위원회(발개위)는 이날 회의를 열고, 주요 민생 상품의 가격 변동을 주의 깊게 살펴보고 있다면서 물가 관리에 주력하기로 했다.

리커창 중국 총리는 지난달 국무원 회의에서 "국내 물가에 영향을 미칠 수 있는 원자재에 대한 투기적 수요에 적극 대처해 달라"고 지시한 바 있다. 리 총리는 매점매석을 통한 인위적인 가격 조정, 독과점 지위를 이용한 일방적인 계약 체결, 불안을 자극하는 허위 정보 유포 등에 대해 엄중히 조사하고, 적발 시 공개적으로 처벌하라고 지시하기도 했다.

중국 PPI 상승이 CPI에 영향을 미칠 경우 인플레이션이 발생할 수 있다는 우려에서 나온 조치다. 중국 PPI 상승은 중국 뿐만 아니라 전 세계 물가에도 영향을 미친다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr