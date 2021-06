여수광양항만공사, 스마트에너지플랫폼 사업설명회 가져

에너지 수요·공급자원을 네트워크로 연결

공장에너지효율화 온-오프라인 플랫폼 구축 목표



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 공단)이 추진 중인 스마트에너지플랫폼 사업에 참여를 희망하는 광양항 배후단지 입주기업을 대상으로 사업설명회를 가졌다고 9일 밝혔다.

스마트에너지플랫폼은 공장에너지관리시스템을 중심으로 공장에너지효율화를 지향하는 온-오프라인 플랫폼이다.

공사와 공단의 협업체계 구축과 공사의 한국판 뉴딜 과제 자체 발굴 및 이행, 광양항 배후단지 입주기업과의 상생협력을 위해 추진됐다.

이번 설명회는 ▲계측기, 클라우드 등 ICT 신기술 소개 ▲스마트에너지플랫폼 구축 사례 공유 ▲입주기업 사업진행절차 및 공사와 공단의 지원내용 안내 순으로 진행됐다.

공사는 이번 사업을 통해 공사, 공단, 항만배후단지 입주기업 등 다양한 항만이해관계자들과 협업체계를 구축하고 신기술 도입을 통한 환경적, 사회적 가치 창출을 위한 계기가 될 것으로 기대했다.

차민식 사장은 “코로나19 등 급변하는 환경에 빠르게 적응하기 위해 그 어느 때보다 공사, 항만배후단지 입주기업의 협력이 절실한 상황”이라며 “이번 스마트에너지플랫폼 사업을 비롯한 다양한 협력 사업을 통해 광양항 배후단지 입주기업의 제조 경쟁력을 향상시키고 자족형 화물 창출 항만으로 거듭나는데 앞장 서겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr