국민의당 "민주당 부동산 의혹 탈당권유는 '보유주기'…성실히 수사 받아라"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의당은 8일 더불어민주당 소속 의원 부동산 전수조사 결과 탈당을 권유한 것을 두고 ‘보여주기’라고 비판했다.

안혜진 국민의당 대변인은 이날 "민주당이 권익위가 발표한 부동산 투기 의혹 대상자 12명에 대해 탈당 권유에 나섰다"면서 "당초 김태년 원내대표의 약속처럼 출당이 아니라 탈당을 권유한 민주당의 대응은 ‘잠잠해질 때까지 하와이에 가서 쉬고 오라’ 라는 어느 영화의 대사가 생각 나는 대목"이라고 꼬집었다.

안 대변인은 "보여주기식 탈당 권유가 아닌가 하는 국민의 의심과 우려가 존재하는 만큼 민주당은 국민이 납득할 수 있는 책임 있는 조치에 나서야 한다"면서 "이번 명단에 이름을 올리며 수사의 대상이 된 의원들은 언론 플레이를 통해 수사에 혼선을 주고 압박을 가하는 행동을 중단해 주기 바란다"고 했다.

이어 "본인에게 제기된 의혹에 대해 조용히 수사기관에 출두하여 성실하게 수사에 임하기 바란다"고 당부했다.

이외에도 "강제수사권도 없고 자당의 의원 출신이 위원장으로 있어 면죄 수사에 나서는 게 아니냐는 의혹을 가지고 있던 국민권익위원회에서 밝힌 의원만 12명"이라며 "혹시라도 현 정권과의 관계로 면죄부를 받은 의원은 없는지, 꼬리 자르기는 아닌지, 민주당은 다시금 정식으로 수사기관을 통해 철저한 전수 조사에 나서야 한다"고 지적했다.

안 대변인은 "이미 소속 국회의원 전원이 신도시 투기 의혹 전수 조사를 위하여 본인, 배우자, 직계존비속의 개인정보 제공에 동의하여, 국회에 개인 정보 제공 동의서를 제출한 바 있다"면서 "업무상의 정보를 이용하고, 법을 어겨가면서까지 투기를 통해 개인의 이익을 추구한 파렴치한이 공직에 다시는 얼씬거리지도 못하도록 국회의원뿐만 아니라 모든 고위공직자들에 대해 투기 근절을 위한 전수조사에 나설 것을 제안한다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr