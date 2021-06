부동산 명의신탁 의혹 與 김회재 “사실관계 틀린 명백한 오해…당 지도부 유감”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 부동산 전수조사 결과 부동산 명의신탁 의혹 소지로 탈당을 권유받은 김회재 의원은 8일 “명의신탁 의혹은 사실관계 자체가 틀린 명백한 오해”라고 반박했다.

김 의원은 이날 입장문을 내고 “소유하고 있던 송파구 잠실동 아파트에 대해 2021년 3월 16일 매도 계약서를 체결했고, 세부 계약서 내용을 보면 매매대금 23억원 중 계약금 2억 3000만원을 바로 영수하고, 잔금 20억 7000만원 중 6억원을 3월 22일에 영수하고 소유권을 이전했다”고 밝혔다.

그는 “나머지 잔금 14억 7000만원에 대해서는 매수자의 요청으로 5월 17일까지 지급하기로 하고 계약서에 명시했다”며 “동시에 3월 22일에 동 금액에 대해 매수자의 동의하에 근저당 설정을 했다”고 말했다.

이어 “이후 5월 13일 매수자로부터 잔금 14억 7000만원을 수수 후 곧바로 근저당 설정을 해지했다”며 “그런데 권익위에서 이를 제대로 파악하지 못한 채 5월 13일 이전 조사내용을 기반해 명의신탁 의혹이라 한 것”이라고 비판했다.

김 의원은 “이는 사실관계 미확인으로 인한 오해라는 점을 명백히 밝힌다”며 “정상적인 매매임에도 불구하고 권익위가 이러한 조사 결과를 발표한 것에 대해 강력히 항의한다. 잘못된 수사 의뢰를 철회해야 한다”고 강조했다.

당의 탈당 권유에 대해서도 “당 지도부가 명백한 잘못이 없는데도 사실관계 확인이나 소명 절차 없이 탈당 권유를 한 것에 대해 유감을 표명한다”고 밝혔다.

더불어민주당은 8일 국민권익위원회 부동산 전수조사 결과 불법 거래 등 비위 의혹이 드러난 민주당 의원 12명 전원에게 탈당을 권유하거나 출당 조치를 취하기로 했다. 명단은 다음과 같다.

▲부동산 명의신탁 의혹 소지 의원(김주영, 김회재, 문진석, 윤미향) ▲업무상 비밀이용의혹 소지(김한정, 서영석, 임종성) ▲농지법 위반 의혹 소지(양이원영, 오영훈, 윤재갑, 김수흥, 우상호).

