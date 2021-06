[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 8일 경남 김해시청 소속 공무원 A 씨가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 시청 일부가 폐쇄됐다.

시와 보건당국에 따르면 A 씨는 다른 확진자 역학조사 과정 중 동선이 겹쳐 검사했고 이날 확진 판정을 받았다.

A씨는 무증상 감염으로 알려졌으며, 근무하는 부서와 해당 층 직원 전원이 코로나19 검사를 받고 있다. 밀접 접촉자는 1명으로 확인됐으며 해당 층은 현재 폐쇄됐다.

또한 현재 행정사무 감사가 진행 중인 시의회 일정도 일부 축소됐다.

시의회는 이날부터 10일까지 예정이던 제237회 김해시의회 제1차 정례회 행정사무 감사 질의·답변 일정을 축소해 9∼10일 양일간 진행한다고 밝혔다.

김해시 관계자는 “밀접 접촉자가 적었고 직원 대부분 백신을 접종한 상태”라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr