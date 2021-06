지그재그, 밤 9시 이전 주문시 다음날 도착 '직진배송' 확장

소호몰 자체제작 상품 중심에서 동대문 사입 상품까지 품목 확대

참여 판매자 모집하고 이달 말 공식 서비스 시작 계획

[아시아경제 김철현 기자] 크로키닷컴(대표 서정훈)은 여성 쇼핑 앱 지그재그에서 지난 3월 선보인 '제트온리' 시범 서비스를 종료하고 이달 말 '직진배송'으로 리브랜딩해 공식 서비스를 시작할 계획이라고 8일 밝혔다.

제트온리는 동대문 패션 시장 노하우에 기반한 온라인쇼핑몰들의 고품질 자체 제작 상품을 CJ대한통운의 'e-풀필먼트 서비스'와 연계해 밤 9시 전까지 주문 시 다음 날 받아볼 수 있게 한 물류 서비스다. 지그재그는 약 3개월 간 시범 버전을 운영하면서 빠른 배송에 대한 고객들의 만족도를 확인했으며 보다 다양한 상품으로의 품목 확대를 원하는 고객과 판매자의 의견을 수렴해 이번 리브랜딩을 결정했다.

지그재그는 직진배송 품목을 자체 제작 상품부터 동대문 사입 상품까지 확대한다. 국내 최대 규모의 소호몰을 포함한 5000여 판매자들을 대상으로 참여 기회를 확장했다. 공식 론칭 전 쇼핑몰 '룩앳민'과 라이브방송을 통해 직진배송 상품을 소개한 결과 4시간 만에 매출 2억원을 달성하기도 했다. 강경민 룩앳민 대표는 "라이브 방송 진행 시 재고와 물류 콘트롤이 어려웠는데, 직진배송으로 고객들에게 만족감을 주고 업무 역시 효율적으로 진행할 수 있었던 만큼 앞으로 직진배송을 적극 활용하겠다"고 말했다.

지그재그는 직진배송을 이용하는 판매자들에게 실시간 상품 판매 추이 및 인사이트 분석 데이터를 제공할 예정이며 판매자가 자유롭게 물류 창고를 활용하며 많은 고객을 확보할 수 있도록 지원할 계획이다. 크로키닷컴 관계자는 "중소형 판매자들이 신상품을 직진배송으로 선보였을 때 판매가 빠르게 증가하며 리뷰 수와 평점이 올라가고 단 기간 내에 베스트셀러에 올라 판매가 더욱 늘어나는 선순환을 확인했다"며 "물류 인프라 투자를 확대해 고객들에게 더 많은 상품을 빠르게 배송 받을 수 있도록 하고 판매자들은 배송 경쟁력을 통해 매출 상승과 충성 고객을 확보할 수 있는 동대문 에코 시스템을 구축해 나가겠다"고 말했다.

