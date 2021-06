'피고인' 이성윤 서울고검장 승진에… 野 "법치 파괴" "범법행위"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘은 4일 법무부의 검찰 고위간부 인사에서 이성윤 서울중앙지검장이 서울고검장으로 승진한 것을 두고 "법치 파괴", "범법 행위"라며 연일 비판의 목소리를 냈다.

윤희석 국민의힘 대변인은 5일 논평을 내고 "'박범계표 검찰 인사'는 문재인 정권이 국민을 얼마나 우습게 아는지 확실히 보여 주었다"며 "정권의 무도한 검찰 장악에 저항하던 수뇌부를 대거 강등시켰고, 권력의 앞잡이들에게는 예외 없이 승진 파티를 열어 주었다. 피고인이 된 '방탄검사' 이 지검장의 서울고검장 영전은 이번 인사의 화룡점정이다"라고 밝혔다.

전날 신임 서울중앙지검장에 이정수 법무부 검찰국장이 보임됐고, 이 지검장은 서울고검장으로 승진했다. 현재 이 지검장은 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 사건 수사 외압 혐의로 기소된 피고인 신분이다.

윤 대변인은 "그런데도 법무부 장관은 '개혁과 안정이 잘 조화된 인사'라며 뻔뻔스럽게 국민을 기만하고 있다"며 "하기야 주폭(酒暴)을 법무부 차관에 앉히고 반년이나 국민들 눈을 속였던 정권 아니던가"라고 비판했다. 이어 "범죄를 저질러도 정권에 충성하면 고검장도 되고 법무부 차관도 될 수 있는 세상이 됐다"며 "그러고 보니 법무부 장관도 형사 피고인"이라고 강조했다.

끝으로 "문 정권은 공정과 정의를 말할 자격을 완전히 상실했다"며 "법치 파괴를 심판할 날도 얼마 남지 않았다"고 비판했다.

전날 전주혜 원내대변인도 논평을 통해 "문 정부의 검찰장악 야욕이 끝이 없다"고 지적했다. 그는 "기어코 오늘 현 정권 수사를 원천 봉쇄하는 검찰 인사를 단행했다"며 "현 정권 수사를 대놓고 뭉개 후배들에 의해 기소까지 됐던 피고인 이 지검장을 서울고검장으로 영전했다"고 말했다.

그러면서 정부를 향해 "대한민국 국법을 어지럽힌 문 정부의 범법행위는 국민적 저항에 부딪히고 말 것"이라고 지적했고, 검찰을 향해 "문 정권의 검찰이 아닌 국민의 검찰이 되길 바란다"고 직언했다.

